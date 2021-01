L’URP del Comune lancia online l’indagine di customer satisfaction

Il Comune di Campobasso, tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sta svolgendo online un’indagine sul gradimento dei servizi comunali. La compilazione del questionario anonimo, al quale si può accedere direttamente cliccando sull’apposito banner posto nell’home page del sito web del Comune di Campobasso, richiede solo pochi minuti e le informazioni fornite, nel rispetto della privacy, hanno la finalità di migliorare la qualità dei servizi offerti. L’indagine di customer satisfaction viene svolta nell’ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro delle scelte dell’Amministrazione Comunale di Campobasso. In particolare, obiettivo dell’indagine di customer satisfaction è l’indagare la funzionalità delle modalità organizzative e di gestione del rapporto con l’utenza, per valutare, nei confronti dell’utenza stessa, alcuni parametri dell’attuale situazione operativa e individuare i possibili provvedimenti migliorativi. Il questionario può essere ritirato e compilato anche in formato cartaceo al piano terra di Palazzo San Giorgio, presso gli uffici dell’URP nei seguenti orari: Lun. – Ven. 8:40 – 13:20 – 15:40 – 18:20.