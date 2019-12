Lupo, sette risultati utili di fila: via la ghigliottina e niente Bastiglia

GENNARO VENTRESCA

L’opinione pubblica accaldata e indignata non ci ha messo molto a cambiare sentimenti. Via la ghigliottina, niente Bastiglia, al loro posto soavi vogliamoci tanto bene. I cattivi pensieri si sono sciolti come neve infetta al sole, un sole neppure troppo cocente, visto l’approssimarsi del Natale che una volta veniva rappresentato da casette del presepe e alberi innevati. Mentre le sardine si accordavano per scendere in piazza contro il “puzzone”, i Lupi a Civitanova Marche, a due passi dal mare, avevano il loro da fare per portare a sette la serie dei risultati utili.