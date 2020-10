Lupo opaco, Cudini ammette: “Regalato un tempo, ma buona reazione. Tutte le gare sono difficili”

Doccia fredda per chi pregustava fughe in solitaria e un campionato da ‘ammazzare’ sul nascere. Il Campobasso torna da Castelfidardo con la consapevolezza che ci sarà da sudare, rispettando in pieno i canoni della serie D e dell’ambiguo girone F. I Lupi sono i favoriti del girone e giocoforza risultano esposti al pizzico di motivazione ulteriore messo sul piatto da chi li affronta. Che tradotto vuol dire fatica e continuità per imporre la differenza di tasso tecnico indiscutibile. Lo sanno bene i tifosi rossoblù ma anche rivali pronti a raddoppiare le forze. “Quando non puoi vincere, è importante non perdere”, sottolinea Vittorio Esposito sul proprio profilo Instagram. Via i facili entusiasmi, dunque. Meglio concentrarsi sulla realtà avallata dai numeri: sette punti in tre gare possono bastare eccome nonostante il passo indietro sul piano del gioco, confermato dallo stesso Cudini in sala stampa.

Mister Cudini, che partita è stata?

“Gara sporca, aggressiva da parte loro. Il pressing iniziale ha inciso, abbiamo iniziato un pò contratti senza giocare palla: non c’è stato il solito gioco e la solita brillantezza. Si può dire che il primo tempo è stato regalato. Nella ripresa la squadra si è mossa meglio e, dopo il rigore subito, è arrivato il pareggio e avremmo potuto anche vincerla nel finale su un paio di episodi interessanti. Il passo indietro sul piano del gioco è evidente, ma ci prendiamo questo punto”.

Si è intravisto qualche cambiamento, sul modulo e sugli interpreti. Poi all’intervallo l’uscita anticipata di Bontà…

“Volevamo muovere meglio il pallone, provare ad essere più aggressivi. E’ uscito Francesco (Bontà n.d.r.), con Tenkorang abbiamo cercato fisicità ed inserimento, considerando anche il suo buono stato di forma. Ci siamo esposti a qualche ripartenza, ma abbiamo anche avuto delle opportunità per vincerla. Sottolineo il grosso impegno da parte dei ragazzi, hanno dato tutto pur sbagliando molto sul piano tecnico”.

Risultato giusto o prevale il rammarico per le discrete occasioni costruite nel finale?

“Il risultato è giusto anche per quello che ha fatto il Castelfidardo. Su un campo difficile come questo ci prendiamo il punto, ma nel finale è vero che tre o quattro situazioni potevano essere sfruttate meglio. Il campionato di serie D, comunque, è questo: se pensi di andare a Castelfidardo e fare una passeggiata, sbagli idea in partenza”. L.L.

(foto s.s. città di campobasso)