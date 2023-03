Lupo in giro nella periferia della città (video)

Dalle immagini della clip sembra essere proprio un lupo, forse ferito ad una zampa, visto che dalle immagini del video, girato da chi lo ha filmato a Isernia mentre si aggirava in un uliveto, pare zoppicare. Curiosità ma anche apprensione per la presenza dell’animale che si aggira da qualche giorno in contrada Castagna, nelle immediate vicinanze delle case. L’animale ovviamente non si lascia avvicinare ma non si sottrae alla curiosità di chi prova a filmare la sua presenza.