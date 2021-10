Lupo in ascesa, città in fermento aspettando la capolista Bari. Si punta al tutto esaurito

“Una gara intensa, ben giocata, nella quale abbiamo fatto vedere ottime cose giocando da squadra”. Mirko Cudini ha commentato così il secondo successo consecutivo, il terzo stagionale, del suo Campobasso a Monopoli. Una soddisfazione tracciata dalla compostezza, come suo solito, che non nasconde tuttavia l’oggettività del balzo. Nel giro di sette giorni il pacchetto certezze è cresciuto a dismisura. E con esso, dettaglio non trascurabile, il bottino dei punti. Benchè invariato il margine di soli tre punti sulla zona playout, difficile non notare la medesima distanza addirittura dal secondo posto occupato dal diesel Catanzaro. Segno di un torneo fin qui molto equilibrato, Bari capolista a parte.

Proprio i Galletti saranno i prossimi avversari a Selva piana di un Lupo che ha ritrovato il vestito dei giorni migliori. La premiata ditta Tenkorang-Di Francesco (votati dai tifosi come migliori in terra pugliese), ha propiziato gol e giocate di pregevole fattura, con Candellori e Bontà co-protagonisti del blitz esterno sotto la pioggia incessante. Giocoforza la città, dopo qualche momento di delusione iniziale, è tornata a pulsare, pronta a rispondere in massa all’appuntamento di domenica pomeriggio. Le aggiornate disposizioni governative consentiranno alla società di mettere in vendita circa 5600 tagliandi, nel capoluogo e in diversi punti vendita della regione (Isernia, Termoli e la new entry Riccia). Da oggi, prelazione riservata agli abbonati. Da mercoledì scatta la vendita libera, in attesa comunicazioni sul settore ospiti. L’obiettivo? Raggiungere o quantomeno avvicinare un soldout che sembra alla portata. le.lo.