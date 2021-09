Lupo, dimentica l’Andria. Domani (ore 18) è di nuovo campionato: c’è il Palermo al “Barbera”

Scorie, inevitabili. Il Campobasso sconfitto dall’Andria è il ritratto della sintesi, facilmente leggibile sul volto dei tifosi: le prestazioni non mancano, ma si segna poco rispetto alla produzione offensiva. Al contempo, così come con il Taranto, gli avversari che si affacciano a Selva piana hanno fin qui portato a casa i tre punti pur senza strafare. Anzi. A dirla tutta, tra episodi e qualche disattenzione di troppo, escono trionfanti senza esibirsi in performance memorabili. Ci sono tuttavia due aspetti positivi che accompagnano i rossoblù alla trasferta infrasettimanale di Palermo: l’imbattibilità esterna mantenuta dai ragazzi di Cudini con tre prove di tutto rispetto lontano da casa. E un bilancio nei precedenti che premia proprio il Lupo: due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta al cospetto dei siciliani. Tutto negli anni ottanta, il periodo d’oro. Tasselli che rincuorano, nella speranza di mettere insieme una gara di personalità.

I rosanero e le ambizioni di primato. Domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 18, con diretta anche su Sky Sport) il Campobasso se la vedrà con una delle squadre favorite alla vigilia per la vittoria finale. Ambizioni non proprio confermate dalle prime cinque uscite, che hanno visto il Palermo di Giacomo Filippi arrancare, a sei punti in classifica, appena uno in più dei rossoblù, accreditati di un più sobrio obiettivo salvezza. Il pareggio sul campo del Monterosi, in ultimo, ha fatto storcere il muso alla tifoseria rosanero, che dai novanta minuti di domani al “Barbera” si aspetta una secca inversione di tendenza.

Cudini ritrova Fabriani, soliti ballottaggi in avanti. Supportati da circa 100 tifosi, i rossoblù proveranno il blitz esterno con qualche novità di formazione. Mister Cudini ritrova Fabriani a destra – che ha scontato i tre turni di squalifica – mentre al centro della difesa è ancora in dubbio la presenza di Menna, con Magri in odore di seconda maglia da titolare consecutiva. In prima linea, al fianco di Rossetti, sgomitano per una casacca Emmausso e Vitali. A centrocampo, in attesa del prezioso ritorno di Ladu previsto ad ottobre, è difficile ipotizzare stravolgimenti nonostante le tre gare previste in sette giorni. le.lo.