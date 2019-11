Lupo, centenario con vittoria. Vastogirardi ok, l’Agnonese cade a Notaresco

I rossoblù piegano il Real Giulianova con la doppietta di Cogliati. Torna al successo il Vastogirardi, mentre l’Agnonese cede alla capolista del girone F della serie D nel recupero

CAMPOBASSO. Una doppietta di Cogliati a spese del Real Giulianova regala al Campobasso la seconda vittoria consecutiva e tanto ossigeno alla classifica. Dopo la bellissima coreografia per il centenario dei rossoblù con i ragazzi della Campobasso Academy, si fa sul serio con la formazione di Cudini che al 27’ passa in vantaggio con una sgroppata di Candellori sulla sinistra che serve Cogliati che incrocia la conclusione e insacca il pallone dell’1-0. I rossoblù controllano e si rendono ancora pericolosi, ma il raddoppio arriva al 76’ ancora con Cogliati che, lanciato in contropiede, si procura e trasforma un calcio di rigore battendo Bifulco per la seconda volta celebrando al meglio il secolo di vita del Lupo che si allontana dalla zona calda della classifica.

Se il Lupo ride, l’Olympia Agnonese si mangia le mani per la sconfitta in casa della capolista Notaresco (nona vittoria consecutiva per gli abruzzesi) con il 2-1 finale arrivato al 92’ con Gaetani e l’espulsione, pochi minuti dopo, del bomber Acosta rende ancor più amara la giornata. I granata vanno sotto al 23’ puniti da Romano, ma trovano il pareggio all’inizio della ripresa con Konè che di testa insacca un corner di Minacori, ma non basta ad evitare il secondo ko di fila dopo il derby con il Campobasso.

Torna invece al successo il Vastogirardi che al Civitelle di Agnone piega per 3-2 il Cattolica. I gialloblù sbloccano il match al 37’ con un rigore trasformato da Kyeremateng concesso per fallo in area su Pettrone. Dopo soli tre minuti, arriva il pari romagnolo con Merlonghi sempre dagli undici metri. Nella ripresa, il Vastogirardi si riporta avanti al 51’ ancora con Kyeremateng e, al 59’, l’uno-due micidiale si completa con Varsi che mette in ghiaccio la gara. Due minuti dopo, però, il terzo rigore di giornata lo realizza Disse che rimette in corsa i suoi, ma non basta perché gli altomolisani reggono fino alla fine e incamerano tre punti preziosi che li fanno riavvicinare alla zona playoff.