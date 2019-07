Lupo azzanna un cane davanti agli occhi del padrone, paura tra i residenti

REDAZIONE

ISERNIA

Cittadini preoccupati per la presenza di un lupo che si aggira tra le abitazioni di Acquaviva d’Isernia, arrivando persino ad aggredire animali domestici. L’episodio è avvenuto qualche notte fa in una zona periferica del paese. Un lupo di grossa taglia si è avventato contro un cane, dinanzi agli occhi attoniti del padrone di quest’ultimo, uscito dalla sua abitazione dopo aver udito gli ululati. Un attacco repentino, quello del lupo: qualche secondo e ha azzannato al collo il cane, portandolo via con sé. Il padrone non ha avuto nemmeno il tempo di reagire e ha potuto solo assistere inerme all’intera scena. Il caso è stato segnalato alle autorità competenti, ma il lupo è un animale protetto, motivo per cui l’unica soluzione è continuare a presidiare il territorio. Intanto, in paese c’è preoccupazione per l’episodio, soprattutto riguardo all’incolumità dei cittadini e in particolare per i più piccoli. Dopo i cinghiali e i lupi, ad Acquaviva sono arrivati anche i lupi. Ma gli esperti assicurano: in realtà i lupi temono ed evitano la presenza dell’uomo.

Foto di repertorio