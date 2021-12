Lupo avvistato nella zona industriale, sul posto la Polizia Municipale

E’ stato avvistato sulla Statale 87 all’altezza del Nucleo Industriale un esemplare di lupo.

L’avvistamento è avvenuto da parte di alcuni automobilisti che hanno immediatamente contattato la Polizia Municipale.

Stando ad una prima ricostruzione il probabile esemplare di lupo si trovava al centro della strada e stava girovagando lungo l’area, forse a caccia di cibo.

Alla vista degli agenti si è poi dileguato nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce.

Non è la prima volta che esemplari di quelli che da lontano sembrano lupi scendono a valle in cerca di cibo. (foto in alto e in home page di archivio)