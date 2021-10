Lupi vittoriosi, i tifosi scelgono Raccichini come migliore. E Cudini pensa già al Picerno

Quasi un plebiscito per Matteo Raccichini, votato e scelto dai tifosi come il migliore Lupo a Torre del Greco. Oltre il 60% delle preferenze per il portiere ex Samb, decisivo almeno in tre interventi nel concitato finale che ha permesso al Campobasso di conservare un prezioso 3-2, quello della seconda vittoria consecutiva in esterna. Staccati gli altri interpreti dell’impresa rossoblù, altresì protagonisti. Da Rossetti a Vitali passando per Tenkorang e Di Francesco, nessuno insidia – questa volta – le prodezze dell’estremo difensore che ben si sta comportando nella stagione del ritorno del Lupo tra i protagonisti.

Verso il Picerno: out Bontà per squalifica. Incamerati altri tre punti che consentono alla truppa di Cudini di issarsi piacevolmente in zona playoff, è già tempo di pensare al Picerno, prossima avversaria a Selva piana. C’è da sistemare il ruolino di marcia casalingo, fin qui unico neo: 3 punti in quattro gare, poca roba rispetto ad un rendimento esterno da urlo. I Lupi, infatti, sono secondi solo al Bari per punti conquistati lontano da casa (11 contro 13) nelle sei uscite di campionato che hanno portato in dote ben tre vittorie (Monterosi, Monopoli, Turris), due pareggi (Juve Stabia, Avellino) ed un solo ko, a Palermo, sciupando oltretutto un calcio di rigore nel finale. Mica male per una matricola, pronta adesso a ritrovare feeling con le gare interne. “Domenica – avverte Cudini – arriva un avversario del nostro livello, sono queste le gare in cui occorrerà cercare i punti che ci servono. Non era facile reagire dopo la rete incassata in avvio, ma la squadra ha fatto vedere di essere in salute per tutti i novanta minuti”. Contro l'”AZ” – che nella sigla ricorda la più celebre olandese Alkmaar – mancherà Bontà per squalifica. Dovrebbe dunque scoccare l’ora di Giunta, anche se il cambio modulo di Torre del Greco denota apprezzabile versatilità. Vedremo in che modo l’ex tecnico del Notaresco chiuderà il puzzle. le.lo.