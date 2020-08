Lupi, Vittorio Esposito è un calciatore del Campobasso

Il talento molisano ha ufficializzato l’accordo che lo legherà al club rossoblù per la stagione sportiva 2020/2021.

Ex Chieti, Matelica, Taranto, Sambenedettese (Lega Pro 17/18) e Vastese, per l’attaccante di San Martino in Pensilis si tratta di un gradito ritorno dopo l’esordio in serie D proprio con la maglia del Lupo nel 2007/2008.

“Ringrazio mister Cudini e la società per aver creduto in me. Adesso sarà importante remare tutti dalla stessa parte. Io ci sono!”. Queste le sue prima parole da calciatore rossoblù.

Dopo le visite mediche di rito, sarà subito a disposizione di mister Cudini nel ritiro estivo di Palena.