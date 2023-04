Lupi, vittoria al cardiopalma: rossoblù sotto di un gol rimontano nel finale a Pietramontecorvino

I rossoblù, pur senza brillare, si portano a +5 sull’inseguitrice Isernia impegnata domani con il già retrocesso Campodipietra

Il Campobasso vince in rimonta e all’ultimo respiro sul campo del Pietramontecorvino con i padroni di casa che, in lotta per la salvezza, hanno fatto la loro onesta partita riuscendo a rintuzzare quasi tutte le iniziative rossoblù e passando anche in vantaggio al 36′ della ripresa con Rizzelli che salta quasi indisturbato nel cuore dell’area ospite.

I ragazzi di Di Meo, pur prevalendo sul piano del possesso palla ma senza creare pericoli fino a quel momento, hanno un soprassalto di orgoglio nel finale prima con Tordella al 45′ e poi con Ripa che, in pieno recupero, sigla l’1-2 che tiene i rossoblù in testa alla classifica a +5 sull’Isernia impegnata domani con il già retrocesso Campodipietra.