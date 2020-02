Lupi, urlo strozzato in gola: 3-3 col Pineto davanti ad un folto pubblico

Amaro in bocca per i rossoblù che avrebbero potuto accorciare sul Notaresco che ha pareggiato contro la Recanatese

CAMPOBASSO. Continua la maledizione Pineto per il Campobasso che nemmeno questa volta è riuscito a battere gli abruzzesi. Davanti ad una folta cornice di pubblico, finalmente all’altezza della piazza rossoblù, il Campobasso ha impattato contro il Pineto, 3-3 il finale. La partenza è stata diesel: molisani subito in svantaggio, al 4° la rete di Tomassini per gli ospiti. La squadra di Cudini ha mantenuto la mente lucida e non si è fatta prendere dal panico. Pareggio agguantato da Alessandro che ha realizzato dagli undici metri. Nella ripresa molisani subito col piede pigiato sull’acceleratore: 2-1 di Zammarchi e 3-1 ancora di Alessandro. Al 73° Pepe ha accorciato le distanze e all’84° ancora Tomassini ha fissato il punteggio sul definitivo 3-3. Ai rossoblù resta l’amaro in bocca anche perché il Notaresco è stata bloccato dalla Recanatese e l’occasione era utile per accorciare ulteriormente sulla vetta.

Alla fine i rossoblù hanno ricevuto comunque l’applauso della Curva Scorrano.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO-PINETO 3-3

4′, 84′ Tomassini

34′ Alessandro (C) su rigore

53′ Zammarchi (C)

56′ Alessandro (C)

73′ Pepe (P)

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi. Allenatore: Mirko Cudini

PINETO (4-4-2): Shiba, Della Quercia, Pepe, Bianciardi, Tomassini, Speranza, Ciarcelluti, Festa, Camplone, Acquadro, Pierpaoli

Allenatore: Daniele Amaolo

Arbitro: Castellone di Napoli

