Lupi, ultimo atto col Potenza a mente libera. Cresce l’attesa per il summit Cudini-Gesuè

La squadra saluta il suo pubblico ma le attenzioni sono già rivolte al futuro. Il ds De Angelis e il tecnico pronti a confrontarsi con la proprietà

Campobasso-Potenza occasione per chiudere con un risultato positivo e poco più. Domani a Selva piana l’ultimo atto di una stagione da applausi, che ha riconsegnato un Lupo protagonista tra i professionisti, con una salvezza tranquilla in “bacheca”. Tuttavia, i novanta minuti conclusivi fungono soltanto da ponte verso le riflessioni sul futuro, quel futuro tutto da scrivere partendo dai condottieri principali. Il progetto tecnico intrapreso proseguirà? Il duo Cudini-De Angelis resterà al proprio posto? Dai mattoni cardine partiranno, come giusto che sia, le riflessioni della società.

Un tecnico di qualità. Tre anni di successi e di obiettivi raggiunti con un gioco apprezzabile. Uno dei principali artefici della rinascita rossoblù è senza dubbio Mirko Cudini, allenatore vero, grande gestore dello spogliatoio, capace di dare un’impronta alla squadra a prescindere dall’avversario di turno. Il suo lavoro non è passato inosservato e stuzzica le fantasie di piazze importanti, a partire da Pescara e Ancona, che hanno messo gli occhi sul tecnico. Sarà addio? La sua permanenza a Campobasso è possibile ma niente affatto scontata: determinante la consistenza e il rafforzamento del progetto intrapreso. Nei prossimi giorni, è atteso il summit con il patron Mario Gesuè, decisivo ai fini della programmazione. E sullo sfondo c’è anche la posizione del ds De Angelis, che proprio con Cudini ha lavorato in sinergia assoluta negli anni. Intorno alle due figure di riferimento, ruoteranno inevitabilmente pure le conferme dei calciatori più richiesti. L’obiettivo è quello di stupire ancora, migliorandosi. Sostenibilità e progettualità accompagneranno ancora il Campobasso del prossimo anno.