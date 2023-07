Lupi ufficiale la riconferma di Francesco Ripa

Francesco Ripa, rimarrà in rossoblù anche nella prossima stagione sportiva di Serie D.

Più di 350 gare tra i professionisti ed oltre 120 le apparizioni in quarta serie. Ciccio Ripa in questi anni ha timbrato il cartellino dei marcatori più di 170 volte.

Sorrento, Nocerina, Como, Catania, Juve Stabia e tante altre piazze blasonate prima di approdare lo scorso anno, al Campobasso.

Nel suo primo ed unico anno di Eccellenza in carriera, Ripa trascina il club verso la promozione con le sue 34 reti tra cui le indimenticabili marcature messe a segno contro Aurora Alto Casertano e Pietramontecorvino.

Ripa è pronto a dare il suo contributo alla causa anche per questa stagione, con la sua preziosa esperienza.

Queste le sue prime parole: “Sono molto contento di essere rimasto qui, un po’ perché mi sento molisano d’adozione visto le origini di mia moglie. Lo scorso anno sono sceso per la prima volta in carriera in Eccellenza, con degli obiettivi: dare una mano concreta per il Campobasso, per riportarlo dove merita di stare”.

“Sono uno dei più esperti e sicuramente metterò a disposizione dei compagni e del mister tutta la mia esperienza. Voglio dare una mano per raggiungere i nostri obiettivi” aggiunge Ripa.

Incognita girone: “Partiamo dal fatto che non sappiamo quale sarà il nostro girone, ma qualunque esso sia, sarà difficile. Ci saranno squadre attrezzate, ma noi siamo il Campobasso e sicuramente ce la giocheremo con tutti. Poi, alla fine, sarà il campo a decidere”.

In bocca al lupo Ciccio!