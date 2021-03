È pronto ad indossare i guantoni rossoblù e si è già aggregato alla squadra, a disposizione di mister Cudini e dello staff tecnico. Antonio Oliva, portiere classe 2000 proveniente dal Sorrento, ha firmato in queste ore l’accordo che lo legherà al Campobasso per la stagione in corso. Cresciuto nel Taranto, squadra della sua città natale, ha esordito in serie D con il Rotonda per poi vestire le maglie dell’Fc Messina e del Sorrento.