Lupi-Taranto, vendita di alcolici: la nuova ordinanza

In occasione dell’incontro di calcio valevole per il Campionato di Calcio di Serie C, girone C tra il Campobasso ed il Taranto football club 1927 che si svolgerà sabato 4 settembre 2021 alle ore 20:30, il sindaco Gravina ha emanato una ordinanza con la quale è fatto divieto assoluto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento del volume, nonché la vendita o la somministrazione di bevande non alcoliche se contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori idonei all’offesa della persona. La somministrazione è consentita solo in bicchieri di plastica o di carta o in bottiglie di plastica e contenitori in cartone o tetrapack sprovvisti di tappo. Il divieto si intende esteso anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche superiore al 5 per cento del volume effettuata in esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma ricadenti nella medesima zona. L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500.