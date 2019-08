Lupi, tanti i tifosi pronti a rinnovare la fede rossoblù

Come da anni ormai, i primi due abbonamenti sono stati acquistati dai fratelli Marano

CAMPOBASSO

Si è conclusa la prima giornata della campagna abbonamenti per la stagione agonistica 2019/2020. Tanti i tifosi rossoblù che quest’oggi hanno sottoscritto la tessera presso il Campobasso Store, fresco di apertura, sito in corso Vittorio Emanuele. Come ormai da tanti anni gli abbonamenti numero 1 e numero 2 sono stati acquistati già dalle prime ore del mattino dagli storici e sempre presenti tifosi del Lupo, i fratelli Renzo e Teodoro Marano. Ai fratelli Marano si sono poi susseguiti tantissimi supporters del Lupo che hanno scelto il giorno inaugurale della campagna abbonamenti per far sentire la propria vicinanza alla squadra.

Per questo motivo anche il patron dei Lupi Mario Gesuè ha voluto esprimere la propria gratitudine per quanto dimostrato dalla piazza. «L’affetto che il popolo rossoblù ci sta riservando in queste prime settimane è incredibile! Questa scia di entusiasmo ci fa sentire ancor più responsabili verso i tifosi e verso la città di Campobasso! Desidero ringraziare di cuore ogni singolo nuovo abbonato, il nostro impegno anche quest’anno sarà massimo!».