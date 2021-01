Lupi sottotono, Cudini: “Campionato strano e spezzettato ci toglie qualcosa”. Gesuè: “Niente drammi”

Il campionato spezzettato e senza ritmo, la capacità delle avversarie di leggere e disinnescare meglio il gioco rossoblù, l’approccio troppo morbido alle partite. Tre fattori, tutti meritevoli di attenzione, alla base di un rallentamento in termini di gioco e di risultati che hanno tolto al Campobasso quella fluidità ben presente nel primo quarto di torneo. Mirko Cudini – nel post Giulianova – riconosce alcuni demeriti dei suoi, ma ricorda in maniera altrettanto sacrosanta le difficoltà dovute al calendario più strano di sempre, in cui ben presto si passerà dalle lunghe pause forzate al tour de force. “Sì, nel primo tempo non siamo stati bravi – l’analisi dell’allenatore rossoblù – dopo due settimane fermi ai box non era facile e probabilmente paghiamo in parte queste interruzioni sul piano della cattiveria. Non deve essere un alibi, ma è un punto di cui tener conto. Poi va detto che non siamo stati pulitissimi, è mancata la zampata vincente negli ultimi sedici metri”.

Mercoledì si torna in campo. E la partita non ha bisogno di presentazioni: si va ad Albalonga (nel recupero) contro una delle rivali più temibili. “Un campionato strano – spiega Cudini – anche loro (riferendosi all’Albalonga ndr) hanno pareggiato contro l’Agnonese e magari ci si aspettava un successo. Non è facile, tutti ti affrontano e magari iniziano a conoscerti meglio cercando solo di limitarti senza proporre in fase offensiva. Bisogna subito pensare a mercoledì, proveremo a tornare al successo, non c’è altra via. Ai ragazzi ho detto di pensare ad una gara per volta”.

In sala stampa è intervenuto anche il presidente Mario Gesuè, accompagnato dal nuovo socio italoamericano Matt Rizzetta, presente per la prima volta al ‘Romagnoli’. Lo 0-0 non scompone la proprietà, che predica calma e non escude interventi sul mercato. “Nel calcio si vince, si perde e si pareggia – analizza Gesuè – nell’arco di un campionato capitano anche queste gare meno brillanti. La squadra è forte, saprà reagire e noi come proprietà siamo qui per vincere, con una base solida che coinvolge questo campionato e gli anni a venire. Il mercato? Se ne occupa l’area tecnica – ha concluso – ma come detto in precedenza se ci saranno opportunità faremo qualche operazione per arricchire la rosa”. Le.Lo.