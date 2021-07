Lupi, si apre il mercato: arriva la firma di Michael Liguori

Per l’attaccante di San Benedetto del Tronto c’è il contratto biennale che lo legherà ai rossoblù fino al 2023

Il Campobasso ufficializza il primo colpo di mercato. Si tratta dell’attaccante classe 1999 Michael Liguori che lo scorso anno ha brillato con la maglia della Recanatese, collezionando anche 12 gol e diversi assist in 31 presenze. Cresciuto nella Primavera del Pescara il giocatore marchigiano ha trovato l’esordio in serie C con la maglia del Catania per poi approdare nel 2019 a Notaresco. Adesso per Liguori si riaprono di nuovo le porte della terza serie con il Campobasso che ha deciso di puntare sulle sue eccellenti qualità tecniche e sulla sua riconosciuta professionalità.