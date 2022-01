Lupi, settimana clou per il mercato. Domani summit Gesuè-De Angelis? Piace Bayeye per la mediana

E’iniziato il conto alla rovescia per la ripresa del campionato, fissata per domenica pomeriggio, avversaria la Juve Stabia a Selva piana. Il Campobasso – dopo la lunga sosta forzata – vuole ripartire dando subito un segnale al proprio ridisegnato girone di ritorno, in attesa del febbraio di fuoco e potendo disporre di tutta la rosa a disposizione di Cudini. L’arma in più sarà Di Francesco, finalmente recuperato, aspettando qualche regalo dal mercato che sicuramente ci sarà…

Un lavoro a fari spenti. Detto dell’impossibile ricorso alle spese folli, il Campobasso lavora incessantemente anche sul mercato. Più di qualcosa sarà fatto, assicura la dirigenza rossoblù. Dopo un altro weekend di riflessione accurata, sarà dunque fondamentale il summit Gesue’-De Angelis, dopo il rientro di quest’ultimo nel capoluogo previsto in queste ore. Già domani, o al massimo mercoledì, verranno affilate le strategie che porteranno ai colpi in entrata. Per il centrocampo, è stato confermato l’interessamento per Bayeye, mediano in uscita dal Catanzaro. In prima linea, per Rossetti si va verso la permanenza, mentre il Picerno avrebbe bussato alla porta rossoblù per Parigi.

Nelle ultime ore iniziano ad intensificarsi i movimenti per diverse squadre della Lega Pro. Il colpo più clamoroso lo sta per mettere a segno proprio il Catanzaro, ad un passo dall’attaccante Iemmello, giocatore che ha disputato di recente persino la serie A al Sassuolo.