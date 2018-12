Lupi sbranano quattro vitellini, in località Le Fosse a Pozzilli

Quattro vitellini di poche settimane, regolarmente registrati, sono stati sbranati nottetempo da un branco di lupi in località Le Fosse di Pozzilli. Su tutte le furie l’allevatore Angelo Forte: tra vitelli e pecore ormai sono una ventina i suoi capi sbranati dai lupi: «Ogni volta presento regolare domanda di risarcimento a seguito di sopralluogo dei veterinari Asrem. Ma sono quasi dieci anni che dagli enti preposti non ricevo un centesimo. Mi dicono che i lupi sono specie protetta, ed io mi sto attendendo alle norme vigenti. Ma i miei vitelli e le mie pecore chi li protegge? Perché non mi rimborsano?».