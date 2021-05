Lupi rossoblu.”C” siamo quasi. L’assist di Trivisonno alla Commissione Sport

Il Campobasso ha buone probabilità di tornare a disputare un campionato nel calcio professionistico dalla stagione 2021/22. Sintetizzando, C siamo quasi, la promozione è vicina (avvertenza: comunicato da leggere con scaramanzia).

Per la comunità campobassana, scrive il consigliere comunale Giose Trivisonno, e per i tanti tifosi rossoblu si tratta di un momento storico importante. Il legame fra la città e la squadra di calcio deve essere forte e il Comune può fare la propria per saldarlo maggiormente. Visto il periodo pandemico Covid 19, le conseguenti ridotte occasioni di socialità e di gioia per la popolazione, la promozione potrebbe essere anche un momento di ripartenza per la nostra città che, anche attraverso lo sport, può affacciarsi all’attenzione nazionale.

Ho chiesto – continua Trivisonno – al presidente della commissione Sport, il tifosissimo Nicola Giannantonio, di convocare a breve una commissione per discutere e fare proposte affinché il Comune partecipi e contribuisca ai festeggiamenti. Sono certo della pronta risposta.

L’illuminazione temporanea del castello Monforte e/o di Palazzo San Giorgio con luci rossoblu è un’idea presa dai social, come ritengo sia giusto invitare la squadra in Consiglio comunale.

Guardando alle prospettive a lungo termine va detto che la serie C (per ora) dà una forte visibilità alla Città e le partite casalinghe possono essere occasione per la promozione territoriale.

Partecipare e far partecipare anche attraverso l’acquisto di un numero di abbonamenti da devolvere ai sostenitori meno abbienti.