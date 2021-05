Lupi, riparte la corsa: c’è da sfatare il tabù Pineto. Cudini senza lo squalificato Candellori

Nove gare alla conclusione e un primato da difendere a tutti i costi. Archiviato l’ennesimo stop del campionato, per il Campobasso è tempo di stringere forte gli scarpini e tuffarsi nel rush finale, ripartendo da un Selva Piana che aveva portato in dote, nell’ultima uscita, solo uno 0-0 contro la Vastese. I ragazzi di Cudini sanno bene l’importanza del confronto di domani: arriva il Pineto, che storicamente non porta bene ai colori rossoblù. In otto precedenti, nessuna vittoria contro la ‘bestia nera’ in casacca azzurra. Lo scorso anno – davanti a 2000 spettatori – fu addirittura 3-3 con rimonta subita, dopo un 3-1 maturato ad inizio ripresa che aveva fatto sognare in grande.

Quella di quest’anno è una compagine abruzzese sicuramente diversa, condizionata fortemente dai casi Covid e dalla rivisitazione dei piani ambiziosi iniziali. Protagonisti di un tour de force nel tentativo di smaltire i tanti recuperi, i ragazzi di Pomante in soli tre giorni testeranno le ambizioni delle due battistrada, fungendo da ‘arbitro’. Prima il Lupo, domani; a seguire mercoledì contro il Notaresco. Occhi ben aperti.

La probabile formazione. Assenza pesante a centrocampo per mister Cudini, che dovrà fare a meno dello squalificato Candellori. Al suo posto potrebbe tornare – a distanza di circa 45 giorni – Tenkorang. Non è da escludere, tuttavia, l’impiego del jolly Mancini. In panchina si rivede Brenci. Davanti confermato il trio Esposito-Cogliati-Vitali, mentre a partita in corso tornerà utile Di Domenicantonio visto il forfait di Rossetti.