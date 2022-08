Lupi, pubblicato l’avviso per l’iscrizione della società

Così come anticipato dal Quotidiano del Molise in questo articolo (QUI), il Comune di Campobasso ha pubblicato oggi, 9 agosto 2022, l’avviso pubblico per la procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società o associazioni sportive per l’iscrizione della squadra di calcio della Città di Campobasso al Campionato 2022/2023.

Già lo scorso 3 agosto, con una nota ufficiale, il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, a seguito della possibile mancata iscrizione al Campionato di Serie C (2022/23) della Società Campobasso Calcio, ha anticipato alla FIGC l’intenzione di formulare alla stessa, istanza di attribuzione alla Città del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2022/23, attraverso una propria società o A.S.D., ai sensi dell’art. 52 comma 10, delle N.O.I.F.

Dato atto che la Società Campobasso Calcio ha impugnato il provvedimento di esclusione nelle competenti sedi della giustizia sportiva ed amministrativa e che, attualmente, vi è pendenza di giudizio innanzi alla V Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, che deciderà nel merito in data 25 agosto 2022, ma che, in sede cautelare, con ordinanza n. 03961 del 4 agosto 2022, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05095/2022, il sindaco di Campobasso ha ritenuto, pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, avviare la procedura esplorativa, in via esclusivamente prudenziale e con l’intento di adoperarsi preventivamente nel caso in cui l’esito del contenzioso fosse sfavorevole per la Società Campobasso Calcio, per cui si renderebbe necessario attivare l’iter amministrativo sopra accennato, che si ricorda, deve passare comunque per una formale autorizzazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La procedura dovrà concludersi entro le ore 12:00 del 20/8/2022, onde consentire il rispetto dell’eventuale termine poi assegnato da parte della F.I.G.C. (in risposta alla eventuale formalizzazione dell’apposita istanza da parte del Comune).

I soggetti candidabili pertanto sono invitati a manifestare il proprio interesse depositando una dichiarazione scritta con indicazione di tutti i dati atti ad identificare il richiedente, indirizzata al Comune di Campobasso, Ufficio Protocollo, in busta chiusa sigillata, entro le ore 12:00 del giorno 20/8/2022, riportante la dicitura: “PROCEDURA ESPLORATIVA PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE O A.S.D. PER L’ISCRIZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO DELLA CITTÀ DI CAMPOBASSO AL CAMPIONATO DI SERIE D 2022/20223 e la denominazione dell’ A.S.D. o Società partecipante con l’indirizzo della sede e della P.E.C.

La documentazione potrà essere trasmessa anche a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Campobasso (comune.campobasso.protocollo@pec.it).

Il Comune di Campobasso procederà, a suo insindacabile giudizio, alla valutazione delle proposte ricevute, verificandone la completezza e l’adeguatezza, ai fini dell’accreditamento della società o A.S.D. presso la Federazione Italiana Gioco Calcio, restando inteso che l’accettazione spetta esclusivamente alla FIGC.

Infatti, la conclusione della presente procedura è condizionata all’assegnazione del titolo sportivo al Comune di Campobasso da parte della FIGC. La procedura ha carattere meramente esplorativo ed informale e nessun diritto o interesse legittimo potrà essere fatto valere da chiunque in caso di revoca e/o mancata conclusione della medesima.

L’avviso pubblico integrale è scaricabile dall’Albo pretorio del sito web del Comune di Campobasso.