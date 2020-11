Lupi, positività all’interno del gruppo: le attività restano sospese

«I tamponi effettuati dall’Asrem – si legge in una nota della società – hanno accertato delle positività al Covid-19 all’interno del gruppo. Lo staff sanitario continua a monitorare con attenzione la situazione. Gli allenamenti riprenderanno nei prossimi giorni per gli atleti negativi con il graduale reinserimento di quelli guariti. La società guarda con attenzione alla modifica del protocollo sanitario per la serie D e attende di conoscere la nuova calendarizzazione della gara di recupero e della ripresa del campionato».