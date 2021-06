Lupi, Mirco Antenucci e quel like che fa sognare

E’ il desiderio proibito dei tifosi rossoblù. Che da tempo stanno accarezzando il sogno di vederlo con la maglia del Campobasso. Mirco Antenucci, 37enne molisano di Roccavivara, dai lunghi trascorsi in serie A e B, nell’ultima stagione in forza al Bari in Lega Pro (con cui ha perso i playoff per la B), ha messo un like sotto all’ultimo post della società rossoblù su Instagram (IL POST QUI). Ed è bastato così poco per scatenare le fantasie dei tifosi.

Tornare in serie C con un bomber del calibro di Antenucci, per di più molisano, sarebbe quasi un sogno proibito. Che, però, potrebbe realizzarsi. Viste le ambizioni e la solidità della società rossoblù, l’eventualità non è da escludere. Per dare subito un segnale forte anche alla Lega Pro e anche in vista della campagna abbonamenti per la serie C. Sognare è lecito.