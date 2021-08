Lupi, mercato: ufficiali gli accordi con gli attaccanti Emmausso e Parigi

Dopo la conferma del centrocampista Francesco Bontà, già da tempo in gruppo nel ritiro di Contrada Selva Piana, arrivano altre due pedine a disposizione di mister Cudini. Nella giornata di oggi è stato chiuso l’accordo con l’attaccante classe 1996, Giacomo Parigi (nella foto in alto), lo scorso anno in forza alla Vibonese. Sempre per il reparto offensivo arriva anche la firma di Michele Emmausso, punta centrale classe 1997. Frutto della Primavera del Genoa ha collezionato 88 presenze in serie C con le maglie di Taranto, Robur Siena, Reggina, Cuneo, Vibonese, Catania e Lecco. Per Parigi ed Emmausso è stato siglato un contratto biennale.

