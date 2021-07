Lupi, mercato: Francesco Giunta si aggiunge al reparto di centrocampo

Il Campobasso si assicura le prestazioni del centrocampista classe 1999 Francesco Giunta. Prodotto della Primavera della Virtus Entella passa a vestire la maglia del Rieti nella stagione 2017/18 collezionando 24 presenze e 4 gol. L’esordio in Serie C avviene nella stagione successiva con i colori della Sicula Leonzio. Il campionato 2019/20 lo inizia al Savoia (Serie D) per poi passare a stagione in corso al Grosseto. L’ultima esperienza a Lavello con 11 presenze e una rete. Per il neo centrocampista rossoblù è stato sottoscritto un accordo annuale.