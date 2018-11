Lupi, l’associazione “minaccia” la chiusura e va all’attacco

Venerdì 9 novembre alle ore 17.00 si terrà l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Noi Siamo il Campobasso. All’ordine del giorno ci sarà il rinnovo delle cariche associative e la programmazione delle nuove attività per l’anno sportivo in corso. In caso non i fossero candidature per il rinnovo delle cariche l’associazione chiuderà i battenti. «I tempi dell’emergenza in cui siamo nati sono apparentemente terminati, almeno a dire della nuova società. Di questo siamo contenti, vuol dire che il Lupo avrà finalmente un futuro roseo e senza stenti finanziari dovuti alle scellerate gestioni del precedente gestore» spiega il dimissionario presidente Daniele Landolfi.

Che poi si sofferma sulla situazione attuale del calcio rossoblù: «Andiamo fieri di tutto ciò che abbiamo fatto, la nuova società ha dichiarato di aver trovato terra bruciata a Campobasso, ma con alcune grosse imprecisioni: ha trovato un titolo sportivo in serie D che senza l’Associazione non ci sarebbe stato ed ha trovato un patrimonio di ragazzi juniores di assoluto valore, che ci hanno permesso di salvarci l’anno scorso con ben quattro esordi dal primo minuto, e che vengono poco utilizzati in prima squadra per motivi extrasportivi riconducibili a procuratori e affari vari».

Landolfi inizia a togliersi sassolini dalla scarpa: «Alcuni “intrallazzoni” campobassani ci hanno boicottato dall’interno: si sono imposti per entrare nel consiglio di amministrazione e una volta entrati ci hanno sabotato dall’interno, portando un apporto fatto solo di critiche e nullafacenza. Ma siamo andati avanti lo stesso ed abbiamo portato a termine il secondo campionato nazionale juniores, a totale carico economico e tecnico dell’Associazione, senza lasciare un euro di debiti e non facendo mai mancare niente ai nostri ragazzi, arrivando terzi a due punti dalla prima classificata, con risorse private e di amici che ci sono stati vicino. Questo ha trovato la società, una juniores senza debiti e con ragazzi di valore, non il deserto, nonostante l’Associazione sia stata derubata dei propri fondi per il secondo anno consecutivo da chi aveva accesso ai conti bancari».

Qualche polemica c’è anche nei confronti del nuovo sodalizio rossoblù: «Appena insediati, dopo averci chiesto tutti i documenti societari che abbiamo gelosamente custodito per non farli sparire come ne sono spariti tanti, hanno pensato bene di farsi rendere subito le chiavi della nostra sede e di cacciarci dallo stadio, anche essendo l’Associazione detentrice di quote societarie già versate, con bonifici non a chiacchiere. Ma va bene così, vuol dire che non hanno bisogno di nulla e noi non possiamo che esserne contenti».

L’invito è rivolto a tutti coloro che nel 2013 hanno contribuito a far rinascere il calcio campobassano: «Allora ci vediamo venerdì alle 17.00 in Comune: nel centro della nostra Città siamo nati e nella nostra casa comunale moriremo, dopo aver dato tutto per la squadra della nostra città, rimettendoci tempo, soldi, salute e passione. Prima però metteremo all’asta tutte le magliette della juniores con cui abbiamo disputato gli ultimi due campionati e soprattutto le divise della squadra che ha vinto l’eccellenza rinascendo dalle proprie ceneri, grazie a noi e a i nostri amici che hanno avuto a cuore il Campobasso; la squadra che ci ha portato in ottocento a trionfare a Firenze in Coppa Italia Nazionale.

I proventi andranno devoluti all’Associazione Nazionale bambini diabetici, speriamo di dare un aiuto e un sollievo a i bambini che soffrono di questa malattia. In maniera seria e trasparente, come abbiamo sempre fatto, non come chi vende robaccia di tutti i tipi sfruttando i colori rossoblù senza un minimo di rendicontazione. Noi siamo diversi, e ringraziamo tutti i tifosi che ci hanno dato fiducia, avete permesso la rinascita del calcio Campobassano. Saremmo felici che fossero presenti tutti coloro che ci sono stati vicino dall’inizio in questa fantastica avventura. Grazie a tutti, per sempre. Questa è storia e nessuno può cancellarla. NOI SIAMO IL CAMPOBASSO».