Lupi, la piazza sogna Ugolotti: potrebbe essere lui il successore di Mandragora

Più che una suggestione. Guido Ugolotti, che rappresenta il punto più alto della storia del Campobasso, potrebbe essere il nuovo allenatore del lupo. Sarebbe, infatti, l’ex Teramo in pole per sostituire Bruno Mandragora, esonerato dalla società rossoblù. Ugolotti è molto gradito alla piazza che in queste ore sta accarezzando la dolce idea di rivederlo a Selva Piana, dove, in quel freddo febbraio dell’85, decise la gara di Coppa Italia contro la Juventus.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’ESONERO DI MANDRAGORA

La SSD Città di Campobasso comunica in data odierna, martedì 6 novembre, l’esonero del tecnico Bruno Mandragora.

La società ringrazia il mister per il lavoro apportato in questi mesi, svolto con impegno e abnegazione, augurandogli allo stesso tempo le migliori fortune professionali.