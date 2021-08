Lupi, La Molisana sarà main sponsor del settore giovanile rossoblù

La SS Città di Campobasso comunica con grande entusiasmo il rapporto di sponsorizzazione raggiunto con il pastificio ‘La Molisana’. Per la stagione sportiva 2021/2022 il celebre marchio, sinonimo di qualità a livello internazionale, sarà presente sulle maglie ufficiali del settore giovanile rossoblù. ‘La Molisana’, infatti, accompagnerà i nostri ‘Lupetti’ nei campionati nazionali under 15 e under 17. Per il Campobasso è motivo di vanto avere al proprio fianco l’azienda che per eccellenza porta la genuinità e la professionalità della nostra terra in giro per il mondo, ed è ancora più affascinante vederla al fianco dei nostri giovani che lotteranno con coraggio e tenacia in questa importante stagione agonistica.

Soddisfazione anche nelle parole de ‘La Molisana’ a margine dell’accordo. “Ancora una volta La Molisana intende investire sui giovani talenti e sul loro percorso di crescita e formazione sportiva. Sappiamo bene che lo sport è palestra di vita, per questo ci piace supportare i ragazzi perché possano crescere secondo sani valori e principi e ambire a diventare professionisti del settore”.