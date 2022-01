Lupi, irrompe il Covid: positivi (per ora) ben cinque giocatori della rosa

Dopo l’ulteriore slittamento del campionato di serie C per l’aumento dei contagi su tutto il territorio nazionale e tra le squadre, anche in casa Campobasso si fanno i conti con il virus. In seguito a tamponi effettuati da tutti i calciatori della rosa, nelle ultime ore sono emerse ben cinque positività. Tutti resteranno in isolamento, in attesa di verificare altri eventuali giocatori che hanno contratto il covid-19.

Una situazione in peggioramento, a tal punto da costringere la stessa Lega Pro a rinviare due giornate di campionato, con il presidente Ghirelli e i vertici della terza serie “preoccupati per un clima di inevitabile incertezza sulla ripresa”. Sembra di essere ritornati ad un anno fa, con calendari rimodulati e aggiornamenti in corsa. Con conseguente, quanto opportuna, sospensione o slittamento degli stessi allenamenti programmati dalle società del girone C. Al momento, resta confermata la quarta giornata del ritorno, prima del 2022 fissata per il 23 gennaio.