Lupi in trasferta a Picerno, altro snodo salvezza. Con qualche assenza di troppo…

In attesa di recuperare (23 marzo) la seconda porzione del match con la Turris e rimettersi in pari con il calendario, il Lupo – braccato da inseguitrici che hanno iniziato a correre – viaggia alla volta di Picerno (calcio d’inizio domani alle 17,30) per dare sostanza alla classifica. Le giornate da qui alla fine del campionato sono sempre meno, così come i punti che restano da raccogliere per mettersi in condizioni di sicurezza. Non c’è tuttavia la cosiddetta comfort zone: in Basilicata occorre fare risultato, facendo affidamento sul fattore trasferta, fin qui dalla parte dei rossoblù, autori di una marcia da vertice lontano da Selva piana. Vietato, inoltre, speculare sul margine playout, passibile di improvvisi sconvolgimenti sulla disputa o meno degli stessi. Quota 41 (meglio se 42) resta la priorità della squadra, con un Messina che vola alle spalle, accompagnato dal duo Andria- Potenza, apparso rinvigorito.

Per i novanta minuti contro l’ex Parigi, che milita proprio nell’Az, la truppa rossoblù dovrà fare a meno di Zamarion ed Emmausso, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. E non ci sarà sulla panchina il tecnico Cudini, che sconta la squalifica in seguito ad espulsione rimediata proprio nel primo mini round con la Turris. La settimana piena di lavoro, tuttavia, non lascia spazio a grosse sorprese sul fronte formazione, al netto di qualche acciaccato.

Difficile ipotizzare una linea difensiva senza il trio Pace, Dalmazzi e Menna, con eventuale ballottaggio solo a destra tra Fabriani e Sbardella. In mediana dovrebbe tornare Tenkorang dal 1′, davanti ancora titolarità per Liguori e Rossetti. La terza casella dell’attacco se la giocano Merkaj e Di Francesco, entrambi alla ricerca di continuità prestazionale. Le. Lo.

