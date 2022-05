Lupi in Molise ripresi in video da fotografo naturalista

Documento di grande importanza scientifica realizzato da Carletto Fracasso di Toro (Carletto Wild)

E’ a dir poco spettacolare, ma soprattutto di grande interesse scientifico, il video che il fotografo naturalista Carletto Fracasso (di Toro) ha pubblicato sul suo profilo facebook.

Grazie ad una fototrappola che lui stesso ha piazzato in un punto strategico nella boscaglia nel territorio a cavallo di due comuni della provincia di Campobasso, a poche decine di chilometri dal capoluogo di regione, (ha giustamente preferito non rivelare la località precisa per tutelare gli esemplari), Carletto Fracasso (Carletto Wild) ha ripreso in un video della durata di un minuti tre lupi (Canis Lupus) che si possono ammirare in tutta la loro bellezza.



Non nuovo a questo tipo di avvistamenti, Carletto si dedica con passione alla divulgazione di materiale fotografico e video che lui stesso realizza durante lunghe escursioni nel nostro bel Molise. Mettendo sempre in primo piano il dovere di tutelare questa ed altre specie animali.