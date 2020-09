Andrà a rafforzare la difesa Angelo Capuozzo. Il Campobasso Calcio ha chiuso l’accordo per il terzino scuola Udinese. Mister Cudini, quindi, potrà contare anche sul terzino, scuola Udinese, Angelo Capuozzo. Il classe 2001, ex Isernia e Corigliano Calabro, vanta già 45 presenze in serie D. Il calciatore è già a lavoro con la squadra a disposizione dello staff tecnico