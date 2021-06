Lupi in C, arriva il tweet di Buffon: “Complimenti per il ritorno tra i professionisti”

È il tweet che non ti aspetti ma che da la prova, se ancora ci fosse, di quanto è stato storico ed importante per i Lupi. Il Campobasso torna in serie C e su Twitter arriva il commento di un campionissimo del calcio, una icona, uno che ha fatto grande la sua squadra e la nazionale: Gigi Buffon. “Ci sono squadre alle quali rimango legato a bei ricordi di infanzia, Campobasso e Taranto sono tra queste. Complimenti per il ritorno tra i professionisti #SerieC”.