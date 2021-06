Lupi, i palazzi della città si colorano di rossoblù: la festa promozione è vicina

Campobasso si prepara alla festa. Da ieri in città hanno iniziato a fare bella mostra i colori rossoblù. Del resto il sogno a lungo accarezzato è ora davvero ad un passo. Il Campobasso vede la serie C sempre più vicina e domenica potrebbe essere la giornata giusta per la grande festa. La squadra di Cudini affronterà a Selvapiana il Porto Sant’Elpidio, ultima della classe. In caso di vittoria e di concomitante mancato successo del Notaresco, impegnato con il Vastogirardi, la promozione sarà matematica. E per questo che i tifosi del lupo stanno già organizzando la festa. Da ieri alcuni palazzi del centro città si sono colorati di rossoblù. Per ricordare a tutti che il sogno è vicino.