Lupi, gli esami non finiscono mai. Ancora match a Selva piana: c’è la Turris

Al Campobasso servono punti salvezza. Ostacolo da alta classifica ma… battuto con una prova super nella gara d’andata

La settimana più bizzarra dell’anno è alle spalle. Alzi la mano chi avrebbe pronosticato un Campobasso vincente con Monopoli e Bari, per poi essere sconfitto sul proprio campo dal Monterosi. Storie di un campionato imprevedibile e di un febbraio fitto, che si conclude domani pomeriggio (calcio d’inizio anticipato alle 14,35) contro la Turris, formazione da playoff, rinvigorita dopo il successo sul Foggia e prima ancora reduce da un periodo non proprio brillante.

Per il Campobasso, neanche a dirlo, è un altro esame lungo il cammino che dovrà (si spera) condurre alla salvezza diretta. Squadra e società sono concordi: la quota della tranquillità è fissata a quota 41 punti, pertanto ne restano da conquistare almeno otto, a prescindere dalla disputa o meno dei playout. Calcoli, questi ultimi, già partiti in città, sui quali è bene però mantenere prudenza e distacco per evitare sorprese. Meglio volgere lo sguardo al proprio cammino, la priorità assoluta.

Diverse soluzioni per Cudini. Cambiare si, ma con criterio. I tanti impegni ravvicinati, come detto a più riprese, portano in dote ritmo e tossine, in soluzione equiparabile. Per la sfida ai campani (battuti all’andata e privi di diverse pedine tra squalifiche e defezioni) dovremmo vedere un undici rossoblù in linea con le ultime uscite, seppur con qualche cambio a dare freschezza. Merkaj ha chance per partire dal 1′ così come Sbardella e Candellori, con quest’ultimo e l’ex Foggia subentrati a metà ripresa nel match di martedì. Ancora out Zamarion ed Emmausso; Pace, Persia, Liguori e Tenkorang sembrano intoccabili nelle gerarchie. Ma i tanti impegni, si sa, non impongono certezze. le.lo.

Programma 29^ giornata: Juve Stabia-Monopoli, Avellino-Catania, Monterosi AZ Picerno, Campobasso-Turris, Catanzaro-Latina, Fidelis Andria-Taranto, Potenza-Paganese, Vibonese-Messina, Virtus Francavilla-Palermo, Foggia-Bari