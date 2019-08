Eletto il nuovo CdA del Campobasso: fuori Circelli

CAMPOBASSO

Nicola Circelli non è più il presidente del Campobasso. Oggi pomeriggio, l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. Città di Campobasso denominata “ S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso’’, si è riunita per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da: Raffaele Mario De Francesco (Presidente CdA e Amministratore Delegato), Luigi Mandragora e Marco Gesuè, tutte persone espressione della proprietà. Il CdA resterà in carica fino al 30 giugno 2020.