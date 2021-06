Lupi, festa solo rinviata: lo spumante resta in fresco

Una domenica, quella di oggi 6 giugno, che doveva essere storica e che invece non lascerà traccia negli annali di Campobasso. In mattinata la mancata sfilata dei Misteri, la seconda di fila. Nel pomeriggio la mancata festa promozione per il Campobasso. Ma, in entrambi i casi, si tratta solo di un rinvio.

Lo spumante resta in fresco per i rossoblù di Cudini che lo stapperanno domenica prossima, con l’unica amarezza che la gara si disputerà in esterno. I lupi saranno di scena sul campo del Rieti e in quella circostanza dovrebbe arrivare la matematica.

Questo pomeriggio Cogliati e compagni hanno superato il Porto Sant’Elpidio, ma il Notaresco si è imposto in casa contro il Vastogirardi e pertanto non è arrivata la combinazione vincente che avrebbe consentito di festeggiare già questo pomeriggio. Un po’ di delusione c’è, perché Campobasso aveva indossato l’abito della festa già da qualche giorno. E invece bisognerà riporlo in armadio per riprenderlo tra qualche giorno.

