Lupi, esame cruciale: domani arriva il Catania, trentaquattro anni dopo l’ultima sfida. Out Menna, scocca l’ora di Magri

Alla ricerca dell’acuto mancante. Il sottile confine tra un avvio di stagione positivo e un quadro pienamente soddisfacente è tutto lì: al Campobasso – quindici punti fin qui messi insieme – manca l’urlo roboante casalingo, assaporato soltanto con la Paganese di Grassadonia. Sconfitte e un pari (con il Picerno) nelle altre quattro uscite interne. Troppo poco per una squadra che ha dimostrato in trasferta, ko di Messina a parte, di saper persino imporre gioco per larghi tratti della contesa, mettendo sul piatto quella dose di personalità e, perchè no, di cinismo, carenti sul campo sulla carta amico. Quale occasione migliore, dunque, per provare ad invertire la rotta? Domani a Selva piana (ore 15) arriva il Catania, ovvero storia e blasone, con 17 campionati di Serie A e 34 di B come biglietto da visita. E’ l’esame più delicato, in apertura di un novembre più casalingo che da viaggio.

Verso il calcio d’inizio. Assorbito l’infortunio di Menna (operato, sarà out per almeno un mese), Cudini è pronto ad inserire al centro della difesa Kevin Magri, che farà coppia con Dalmazzi. Dall’infermeria giungono buone notizie da Ladu e Di Francesco, sulla via del pieno recupero dopo i rispettivi stop. L’esterno d’attacco manca dalla vittoriosa trasferta di Torre del Greco, mentre il metronomo del centrocampo non si è mai visto in stagione, data la lunga convalescenza. Quella contro gli etnei è anche la sfida degli ex Rossetti ed Emmausso, pronti a trascinare l’attacco rossoblù. Se per il primo una casacca da titolare sembra scontata, per il fantasista c’è da sgomitare con Liguori e Vitali, anch’essi in odore di una maglia dal 1′. Capitolo tifosi: nel match di domani, torneranno finalmente a pieno regime sulle gradinate della Nord gli ultras, così come comunicato in settimana dai gruppi organizzati. Si va verso le 3mila presenze in un sabato pomeriggio che si preannuncia delicato e blasonato allo stesso tempo. le.lo.