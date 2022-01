Lupi e calciomercato, ufficialità sull’arrivo di Olger Merkaj

SS Città di Campobasso comunica l’ufficialità della conclusione per la doppia trattativa di mercato con il Foggia. L’accordo prevede la cessione di Pablo Vitali a titolo oneroso con il mantenimento di un’ulteriore percentuale in caso di futura rivendita. Come già anche il Quotidiano del Molise aveva annunciato ieri (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO) in rossoblù arriva l’attaccante Olger Merkaj, classe 1997, cresciuto nella Primavera della Sampdoria, per lui 3 reti e 6 assist tra campionato e Coppa Italia in questa prima parte di stagione. Con l’attaccante classe ‘97 si è sottoscritto un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2024. A Olger un caloroso benvenuto. A Pablo, protagonista del ritorno della nostra squadra in C, i nostri ringraziamenti e i migliori auguri per una carriera che sarà senza dubbio luminosa.