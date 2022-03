Lupi, domani il recupero chiave di Picerno tra sogno playoff e salvezza (VOTA SONDAGGIO)

Rush finale per il Campobasso. Si parte con il recupero di Picerno. Giusto pensare al sogno playoff? Sì, mancano soltanto poche partite ed è legittimo guardare a chi è solo quattro punti avanti con due gare in meno

Sei match al termine della stagione raggruppati in venticinque giorni. Il Campobasso ha due frecce in più al proprio arco per stabilire la posizione finale di classifica, attualmente nel limbo tra lotta salvezza e possibilità di guardare al sogno playoff, distante 4 punti. Domani il primo scontro verità nel recupero di Picerno (calcio d’inizio alle 18) al cospetto di una squadra che precede di tre lunghezze la truppa di Cudini.

Dimenticare Foggia. Il pomeriggio allo Zaccheria, decisamente dai due volti, è ormai alle spalle. Il Lupo, convincente nella prima frazione, ha progressivamente perso lucidità e fiato nel corso della ripresa, incassando una sonora cinquina, viziata dall’ingenuità ad inizio secondo tempo che ha dato vigore ai ragazzi di Zeman. Lì sono sfumate le ambizioni rossoblù, definitivamente sotterrate con il trascorrere dei minuti dai Satanelli, più in palla sul piano fisico.

Un episodio, tuttavia, che non ha spostato gli equilibri di classifica. Domani alle 18 il Campobasso ha una grossa chance per sedersi al tavolo dei grandi. Cudini, per l’occasione, potrebbe decidere di rimescolare le carte, dando freschezza all’undici di partenza. Opzione necessaria contro l’ex Parigi, vista la settimana da tre trasferte che si concluderà domenica a Francavilla.