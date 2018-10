Lupi, difesa rinforzata: dopo Merio firma Di Pierri

REDAZIONE

SPORT

Il Campobasso ha deciso di rinforzarsi subito. In serata è arrivata la firma del difensore under, classe ‘99, Alberto Di Pierri. Altro scuola Juventus, come Merio, è un difensore adattabile a terzino destro. Ha militato anche nel Carpi e attualmente è di proprietà del Gozzano.

Raggiunto un accordo di massima anche con il difensore campobassano Kevin Magri, il quale si allena nel capoluogo da circa un mese. Si tratta di un bel colpo per i Lupi: Magri qualche anno fa era capitano della Primavera del Chievo per poi passare al Lumezzane e alla Reggina nella stagione 2014/2015, quando piomba su di lui la Paganese (14 presenze in Prima divisione. Di proprietà del Vicenza, gioca nella Primavera qualche partita prima del trasferimento al Taranto in C (12 gare). Infine, sei match disputati sempre a Vicenza in terza serie.