«Lupi, Crediamoci: domenica tutti allo stadio!»

Il videoappello di alcuni tifosi a riempire gli spalti dell’impianto di Selva Piana per il derby con l’Agnonese e continuare la rincorsa al primo posto in classifica

CAMPOBASSO. Mancano solo tre giorni al derby tra Campobasso e Olympia Agnonese che si disputerà a Selva Piana. Partita molto attesa nel capoluogo di regione in cui, dopo i 17 risultati utili consecutivi collezionati dai rossoblù, si è riacceso l’entusiamo tra i tifosi con la vetta della classifica distante ora soltanto tre punti quando mancano nove giornata alla fine della stagione regolare. Il tam-tam tra i sostenitori rossoblù è già partito con l’invito a riempire lo stadio di Selva Piana per sostenere i Lupi nel derby con i granata, cercando anche di arrivare in anticipo per comporre la coreografia e rendere davvero una bolgia l’impianto. Qui sarà gara vera perché anche i ragazzi di Pizii e Rullo puntano a consolidare la quinta posizione in classifica dopo un inizio di torneo tutt’altro che entusiasmante, ma che adesso, a salvezza ormai raggiunta, possono giocare senza pressioni.