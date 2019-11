Lupi, convegno sul centenario. Tra gli ospiti il medico dell’Under 21

Vincenzo Santoriello terrà una relazione sulla visita medico-sportiva di idoneità agonistica

CAMPOBASSO. Si terrà domani, martedì 5 novembre 2019 dalle 16 alle 19, al convitto “Mario Pagano” il convegno sul centenario del Campobasso Calcio “Un Secolo da Lupi 1919-2019”. Dopo i saluti introduttivi del rettore Rossella Gianfagna, del presidente del club, Mario Gesuè, del coordinatore della Lnd, Luigi Barbiero e del presidente, Piero Di Cristinzi, ci saranno gli interventi istituzionali del sindaco della città, Roberto Gravina, del governatore, Donato Toma e del presidente della Provincia, Francesco Roberti.

Ad introdurre i lavori, Antonio Salvatore della caserma “Generale Pepe” con “Campobasso e U.S. Campobasso, tra storia e sport”; Francesco Brunale, autore del libro “Campobasso, una porta per la serie A” e Stefano Castellitto autore di “Tutto il Campobasso, minuto per minuto”. Si terranno, inoltre, degli incontri-dibattito con i vari esperti del settore, sulla “Tutela della salute del calciatore moderno: l’idoneità sportiva, la valutazione funzionale e la preparazione atletica”. In particolare le tre relazioni “La visita medico sportiva di idoneità agonistica”, “La valutazione funzionale dell’atleta (indagini di secondo e terzo livello) e “La preparazione atletica del calciatore” saranno illustrate rispettivamente da Vincenzo Santoriello (responsabile sanitario nazionale Under 21), dalla ricercatrice Klara Komici e dal docente ed preparatore atletico del Campobasso Calcio, Vincenzo Barisciano.