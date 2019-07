Lupi, confermato bomber Musetti. In porta arriva Vittorio Di Natale

Il Campobasso si tiene stretto il proprio bomber. Riccardo Musetti vestirà anche quest’anno i colori rossoblù. Nella scorsa stagione l’attaccante carrarese, giunto nel capoluogo a novembre 2018, ha siglato 7 reti tutte pesantissime ai fini dei tre punti. Nella sua carriera si contano 331 presenze e 80 gol tra serie B (Treviso) e serie C dove ha fatto le fortune di squadre come Martina Franca, Massese, Pro Sesto, Cremonese, Spezia, Sorrento, Carrarese e Pro Piacenza. In serie D, nella stagione 2015/16, fu fautore della cavalcata alla promozione del Parma. Un professionista di assoluto valore a disposizione di mister Cudini

Intanto a mettere nero su bianco per il Campobasso è anche Vittorio Natale, giovanissimo portiere classe 2001. Nato a Caserta cresce nelle giovanili del Teramo, nella scorsa stagione ha difeso i pali del Francavilla dove, dal suo arrivo a gennaio, ha timbrato 8 volte il cartellino delle presenze. “So di essere in una piazza importante – il suo commento a margine della firma – essendo molto giovane il mio obiettivo è quello di riuscire a valorizzare le mie capacità”.