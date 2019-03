Lupi, con il Cesena giornata rossoblù: aumentati i prezzi dei biglietti

REDAZIONE

In relazione all’attesa sfida Campobasso-Cesena di domenica 31 marzo (ore 15:00), valevole come 32^ giornata del campionato di Serie D girone F, la società indice la Giornata Rossoblù: non saranno validi abbonamenti e tessere. Di seguito i prezzi dei tagliandi.

Curva Nord: 15 euro

Tribuna Laterale: 25 euro

Tribuna Centrale: 30 euro

Curva Sud (ospiti): 15 euro

Sono previste riduzioni per le donne e gli under 16, tali categorie potranno acquistare il tagliando al costo di 10 euro indipendentemente dal settore scelto. L’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto degli 8 anni.