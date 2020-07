Lupi, colpo di classe: arriva il talentuoso attaccante Di Domenicantonio

È considerato un talento di indiscussa tecnica e di maggiore prospettiva, l’attaccante Simone Di Domenicantonio è da oggi un calciatore del Campobasso. La società rossoblù, grazie al lavoro del responsabile dell’area tecnica Luigi Mandragora e del diesse Stefano De Angelis, ha chiuso l’accordo con il mancino classe 1997 che molto bene ha fatto lo scorso anno con la maglia del Tolentino, siglando 6 reti e fornendo numerosi assist vincenti ai suoi compagni. Per l’attaccante romano anche diverse presenze in Serie C con il Rieti, squadra con la quale ha trovato il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2018/2019. Il suo ruolo naturale lo vede agire come esterno d’attacco o seconda punta e sarà a disposizione di mister Cudini già a partire dal 1° agosto, quando i Lupi si ritroveranno allo stadio Romagnoli per il primo giorno di ritiro estivo.